Бэйл попросил Зидана не вызывать его на матч против "Леганеса"

Вингер "Реала" Гарет Бэйл пропустит матч против "Леганеса" в рамках последнего тура текущего сезона Примеры.

По сведениям журналиста Onda Cero Эду Пидаля, футболист попросил наставника команды Зинедина Зидана не включать его в заявку на игру.

Отметим, что раньше также делал Хамес Родригес, который хотел пропустить игру с "Атлетиком" (1:0).

В этом сезоне Бэйл провел 20 игр, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

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