Роналду повторил достижение 1948 года

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Роналду повторил достижение 1948 года

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился двумя голами в игре с "Лацио" (2:1).

Таким образом, португалец повторил достижение 1948 года, забив 30 голов за сезон в возрасте 35 лет и 166 дней.

Ранее такое достижение покорилось только экс-игроку "Арсенала" Руни Руке, которому на тот момент было 36 лет и 146 дней.

Всего в этом сезоне на счету Роналду 34 гола и 7 ассистов в 42 матчах.

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