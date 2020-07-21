Орлов ответил Федуну на его критику в адрес судей

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Орлов ответил Федуну на его критику в адрес судей

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова владельца "Спартака" Леонида Федуна, который раскритиковал работу судей.

"Федун сказал, что "Спартак" будет чемпионом, если их будут судить как "Зенит". Я бы понял, если бы "Спартак" шел вторым, однако они занимают девятое место! Ладно, "Зенит" он не любит, помогают "Зениту". А как быть с остальными семью командами, которые опережают "Спартак"? Логика где?

Сколько голов напропускали, сколько очков потеряли, а он после игры заявляет: "Да мы могли победить..." В каждом матче случается многое, однако на этот раз Азмун так мазал, как никогда прежде. А как Дзюба головой сыграл? Было полное превосходство "Зенита"! Если бы, не дай бог, "Спартак" победил, то это было бы какое-то чудо", - заявил Орлов.

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