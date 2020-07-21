Орлов ответил Федуну на его критику в адрес судей
Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова владельца "Спартака" Леонида Федуна, который раскритиковал работу судей.
"Федун сказал, что "Спартак" будет чемпионом, если их будут судить как "Зенит". Я бы понял, если бы "Спартак" шел вторым, однако они занимают девятое место! Ладно, "Зенит" он не любит, помогают "Зениту". А как быть с остальными семью командами, которые опережают "Спартак"? Логика где?
Сколько голов напропускали, сколько очков потеряли, а он после игры заявляет: "Да мы могли победить..." В каждом матче случается многое, однако на этот раз Азмун так мазал, как никогда прежде. А как Дзюба головой сыграл? Было полное превосходство "Зенита"! Если бы, не дай бог, "Спартак" победил, то это было бы какое-то чудо", - заявил Орлов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22