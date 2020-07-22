Брат Швайнштайгера может возглавить фарм-клуб "Баварии"

Тобиас Швайнштайгер, старший брат экс-игрока сборной Германии Бастиана Швайнштайгера, может возглавить фарм-клуб "Баварии".

Как сообщает Bild, главным конкурентом Тобиаса в борьбе за пост является Хольгер Зайтц. Отмечается, что Зайтц лидирует в борьбе, так как у Тобиаса еще нет тренерской лицензии.

Нынешний тренер "Баварии II" Себастьян Хенесс, по сообщениям СМИ, займет пост главного тренера "Хоффенхайма".

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