WhoScored назвал футболиста, который заслужил "Золотой мяч" этого сезона

1 Теги лионель мессизолотой мячроберт левандовскикилиан мбаппекевин де брюйне

WhoScored назвал футболиста, который заслужил "Золотой мяч" этого сезона

Авторитетный портал WhoScored с учетом статистических данных составил рейтинг из футболистов, заслуживающих "Золотой мяч".

Таким образом, по версии WhoScored "Золотой мяч" этого сезона должен получить капитан "Барселоны" Лионель Месси (8,68).

За аргентинцем расположились Роберт Левандовски (8,3) и Килиан Мбаппе (8). Замыкают пятерку Кевин Де Брюйне (7,87) и Криштиану Роналду (7,76).

Напомним, что в этом году France Football решил не вручать главную футбольную индивидуальную награду.

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Комментарии

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lesnovsky

Да, да... 7 ЗМ... Пеналду пусть молится, что отменили... Хе-хе...

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