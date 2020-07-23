Кашшаи проанализировал момент с Соболевым и Барриосом

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи проанализировал эпизод с участием нападающего "Спартака" Александра Соболева и хавбека "Зенита" Вильмара Барриоса в полуфинале Кубка России.

"Разумеется, контакт был. Однако совершенно точно не контакт стал причиной того, что Соболев упал. Можно увидеть, что у него пошла нога, он постепенно начал терять равновесие, поскользнулся. Контакт с рукой Барриоса был достаточно незначителен. Это футбол. Здесь нет, может, абсолютно четких ситуаций. Поэтому абсолютно поддерживаем судью в продолжении матча.

Если появляется кровь, значит, контакт был более существенным. А этот контакт существенным не был, был достаточно легким. Если каждый контакт в футболе будет рассматриваться как фол, тогда футбола не останется", - заявил Кашшаи.

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