"Зенит" нацелился на одного из лидеров "Краснодара"

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"Зенит" нацелился на одного из лидеров "Краснодара"

"Зенит" проявляет интерес к вингеру "Краснодара" Вандерсону, сообщает "Чемпионат".

Сообщается, что конкурентами "Зенита" в борьбе за 25-летнего бразильца являются "Спортинг" и "Эвертон".

Вандерсон выступает за "Краснодар" с 2017 года. Его трансферная стоимость оценивается в 9 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Вандерсона три гола и шесть ассистов в 28 играх.

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