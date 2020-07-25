Орлов не исключает возможного перехода Кокорина в "Спартак"

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Орлов не исключает возможного перехода Кокорина в "Спартак"

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал будущее нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

"Он смог помочь "Сочи", подтянул команду, оказался важным и полезным команде. Однако его будущее пока остается неопределенным. Я думаю, что он может не вернуться в "Зенит". У них есть Азмун, Дзюба и Малком, к тому же просит большой контракт.

Скорее всего, у Кокорина есть предложение от "Спартака" и он может продолжить карьеру там. Кокорин в глазах "Зенита" человек непредсказуемый, вот это его подводит, он не профессионал на все 100%, речь не только о футболе, а еще о том, как он себя ведет за пределами футбольного.

Заиграет ли он в "Спартаке"? Все зависит от него", - заявил Орлов.

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