Погребняк задумался над завершением карьеры
Форвард Павел Погребняк, ранее покинувший "Урал", высказался о своем будущем.
"Очень странный чемпионат, не все команды смогли выдержать это испытание, некоторые не доиграли определенное количество матчей. Однако РФС со своей задачей справился. Для "Урала" сезон выдался смазанным. Еще несколько недель назад мы боролись за выход в Лигу Европы и победу в Кубке России, сегодня мы 12-е, нигде не участвуем, у нас сменили весь тренерский штаб и с некоторыми футболистами не продлили контракты. Весь чемпионат я считаю на троечку.
В физическом плане сейчас я себя чувствую лучше, чем до того, как переболел коронавирусом, поэтому есть еще желание поиграть. Однако я осознаю, что мне уже 36 лет, какие-то финансовые схемы на мне не пройдут. Вопрос открыт, вопрос в воздухе, я не могу сказать, что я завершил карьеру. Возможно, чем раньше закончишь, тем быстрее уйдешь в новую жизнь и привыкнешь жить без футбола. Сейчас очень грустно, и к этому все равно не подготовишься. Разумеется, я и в 35 подумывал о том, сколько мне осталось и так далее. Но когда пришел момент наступила какая-то апатия.
Меня посещали мысли, что или "Урал", или потом нигде. Возможно, что этот футбольный клуб будет последним в моей карьере. Я покинул клуб в хороших отношениях, у меня осталось много друзей в Екатеринбурге. Буду продолжать следить за партнерами, с которыми выступал в оранжевой форме. И вообще - всем фанатам я благодарен за поддержку, меня любили в Екатеринбурге", - заявил Погребняк.
Читайте также: Погребняк попрощался с "Уралом". | http://soccernews.ru
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|Арсенал Тула
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|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
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|27
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|Уфа
|22
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|Урал
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|Тамбов
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|Ахмат
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