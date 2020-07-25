В "Интере" отреагировали на слухи об интересе к Месси

Генеральный директор "Интера" Беппе Маротта прокомментировал слухи об интересе клуба к капитану "Барселоны" Лионелю Месси.

"Энтузиазм нужно сохранять. Однако подобные слухи можно назвать фэнтези-футболом, он не наша цель. Месси сконцентрирован на продолжении карьеры в "Барселоне", без тени сомнений", - приводит слова Маротты Sempre Inter.

Напомним, что контракт Месси с каталонцами истекает летом 2021 года. Ранее сообщалось, что аргентинец может покинуть клуб из-за недовольства работой руководства клуба.

Читайте также: "Интер" хочет подписать Месси в 2021 году. | http://soccernews.ru