"Эвертон" сделал предложение "Реалу" по Регилону
"Эвертон" интересуется защитником "Реала" Серхио Регилоном.
Как сообщает Sky Sports, "ириски" направили мадридскому клубу предложение по трансферу игрока в размере 20 миллионов евро.
"Реал" пока не ответил на предложение, однако напомним, что клуб готов расстаться с футболистом этим летом.
В этом сезоне Регилон находится в аренде в "Севилье". В составе клуба он провел 34 игры, забил два гола и отдал четыре ассиста.
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