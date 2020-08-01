"Эвертон" сделал предложение "Реалу" по Регилону

"Эвертон" интересуется защитником "Реала" Серхио Регилоном.

Как сообщает Sky Sports, "ириски" направили мадридскому клубу предложение по трансферу игрока в размере 20 миллионов евро.

"Реал" пока не ответил на предложение, однако напомним, что клуб готов расстаться с футболистом этим летом.

В этом сезоне Регилон находится в аренде в "Севилье". В составе клуба он провел 34 игры, забил два гола и отдал четыре ассиста.

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