"Эвертон" сделал предложение "Реалу" по Регилону

Теги эвертонреал мадридсерхио регилонтрансферы

"Эвертон" сделал предложение "Реалу" по Регилону

"Эвертон" интересуется защитником "Реала" Серхио Регилоном.

Как сообщает Sky Sports, "ириски" направили мадридскому клубу предложение по трансферу игрока в размере 20 миллионов евро.

"Реал" пока не ответил на предложение, однако напомним, что клуб готов расстаться с футболистом этим летом.

В этом сезоне Регилон находится в аренде в "Севилье". В составе клуба он провел 34 игры, забил два гола и отдал четыре ассиста.

Читайте также: "Эвертон" стал очередным претендентом на Бога. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ в серии пенальти обыграл "Лион" и выиграл Кубок французской лиги

ПСЖ в серии пенальти обыграл "Лион" и выиграл Кубок французской лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов