Кокорин прокомментировал переход в "Спартак"

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Кокорин прокомментировал переход в "Спартак"

Новичок "Спартака" Александр Кокорин прокомментировал свой переход в клуб.

"Все супер! Познакомился с командой, провел первые тренировки. Хорошо, что все быстро решилось. Хочу поблагодарить руководство и игроков за теплый прием. Я в деле! Готовимся к первой игре.

Мне напомнили о моем старом интервью, когда я сказал, что никогда не перейду в "Спартак". Наверное, это было глупо. Просто для моих бывших клубов "Спартак" был принципиальным соперником. Однако сейчас детская обида позади. Я здесь и хочу помочь "Спартаку" вернуться на вершину.

Тренер поприветствовал меня. Он сказал: "Ты все знаешь, давно в игре. Рад тебя видеть, давай работать", - заявил Кокорин.

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