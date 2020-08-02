Почеттино объяснил свои слова в адрес "Барселоны" в 2018 году
Экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино объяснил свои слова в адрес "Барселоны" в 2018 году.
Напомним, что тогда тренер заявил, что лучше поедет на ферму в Аргентине, чем возглавит "Барселону".
"Необходимо прояснить этот момент. В том году я находился в Барселоне и встретил Бартомеу в баре. Мы поприветствовали друг друга, так как наши дети учатся в одной школе, и поговорили минут пять.
Так появился слух, и когда меня спросили, я хотел ответить решительно. Не хотел проявлять неуважение к "Барселоне". Можно же сказать по-другому. "Эспаньол" сделал мне имя. Однако я не высокомерен, и мне не нравилось делать подобные заявления. Возможно, сейчас я бы так не сказал, потому что в жизни никогда не знаешь, что произойдет", - приводит слова Почеттино El Pais.
Читайте также: Маурисио Почеттино может возглавить "Ювентус". | http://soccernews.ru
главное
-
Юран готовит иск в УЕФА против "Химок"
-
Журналист Егоров раскрыл детали контракта Кокорина со "Спартаком"
-
Артета взял свой первый трофей во главе "Арсенала" и вывел канониров в Лигу Европы! На радость "Челси" герой финала разбил кубок
-
Кокорин прокомментировал переход в "Спартак"
-
Официально: Кокорин перешел в "Спартак"
Лента новостей
-
Агент рассказал, когда ЦСКА объявит о трансфере Гайча
-
Кокорин может совершить дебют за "Спартак" в матче с "Сочи"
-
"Динамо" проиграло "Химкам" в товарищеском матче
-
Газизов прокомментировал переход Кокорина в "Спартак"
-
Мбаппе может успеть восстановиться к матчу с "Аталантой"
-
"Уфа" отреагировала на слова Юрана о возможной сдаче матчей "Спартаку"
-
Названа дата медосмотра и зарплата Урунова в "Спартаке"
-
"Лацио" близок к покупке форварда "Реала"
-
Ловрен направляется в расположение "Зенита"
-
Орлов назвал Цорна аферистом
-
Журналист Егоров назвал причину увольнения Юрана из "Химок"
-
Почеттино объяснил свои слова в адрес "Барселоны" в 2018 году
-
Агент Сафонов поделился информацией о будущем Глушакова
-
"Барселона" готова продать Ракитича в "Севилью" за определенную сумму
-
Юран заявил, что "Химки" и "Уфа" будут подкладываться под "Спартак"
-
Кокорин забрал у Мирзова 9-й номер в "Спартаке"
-
Юран готовит иск в УЕФА против "Химок"
-
Кокорин ответил на вопрос о возможном возвращении в "Динамо"
-
"Ювентус" готовит предложение по одному из лидеров "Ромы"
-
Кокорин провел первую тренировку в "Спартаке"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14