Почеттино объяснил свои слова в адрес "Барселоны" в 2018 году

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Почеттино объяснил свои слова в адрес "Барселоны" в 2018 году

Экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино объяснил свои слова в адрес "Барселоны" в 2018 году.

Напомним, что тогда тренер заявил, что лучше поедет на ферму в Аргентине, чем возглавит "Барселону".

"Необходимо прояснить этот момент. В том году я находился в Барселоне и встретил Бартомеу в баре. Мы поприветствовали друг друга, так как наши дети учатся в одной школе, и поговорили минут пять.

Так появился слух, и когда меня спросили, я хотел ответить решительно. Не хотел проявлять неуважение к "Барселоне". Можно же сказать по-другому. "Эспаньол" сделал мне имя. Однако я не высокомерен, и мне не нравилось делать подобные заявления. Возможно,  сейчас я бы так не сказал, потому что в жизни никогда не знаешь, что произойдет", - приводит слова Почеттино El Pais.

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