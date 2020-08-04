Клопп заключил договор с adidas

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Клопп заключил договор с adidas

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подписал соглашение с производителем спортивной экипировки adidas, сообщает The Telegraph.

Детали сделки не уточняются, однако отмечается, что Клопп станет вторым тренером, у которого есть личный контракт с экипировщиком. Ранее соглашение с adidas подписывал Жозе Моуринью.

Стоит отметить, что с этого лета "Ливерпуль" начинает сотрудничество с Nike - главным конкурентом adidas.

Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года. Под его руководством клуб завоевал четыре трофея.

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