Клопп заключил договор с adidas
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подписал соглашение с производителем спортивной экипировки adidas, сообщает The Telegraph.
Детали сделки не уточняются, однако отмечается, что Клопп станет вторым тренером, у которого есть личный контракт с экипировщиком. Ранее соглашение с adidas подписывал Жозе Моуринью.
Стоит отметить, что с этого лета "Ливерпуль" начинает сотрудничество с Nike - главным конкурентом adidas.
Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года. Под его руководством клуб завоевал четыре трофея.
Читайте также: Юрген Клопп признан лучшим тренером АПЛ. | http://soccernews.ru
главное
-
"Манчестер Сити" подписал Феррана Торреса
-
В Нидерландах девушке разрешили играть в мужской команде
-
УЕФА представил регламент матчей еврокубков в условиях коронавируса
-
Капитан "Динамо" Шунин стал лучшим игроком сезона по версии болельщиков клуба
-
Бензема рассказал, чем займется после завершения карьеры
Лента новостей
-
Каземиро оценил игру Бэйла в этом сезоне
-
Месси стал лучшим футболистом минувшего сезона Примеры по шести показателям
-
На "Матч ТВ" сменился креативный директор
-
Кавани близок к переходу в "Бенфику"
-
Ферран Торрес прокомментировал переход в "Манчестер Сити"
-
"Краснодар" хочет подписать возрастного вратаря
-
Медведев: "Кузяев ведет переговоры с европейскими командами"
-
Клопп заключил договор с adidas
-
"Манчестер Сити" подписал Феррана Торреса
-
Журналист Короткин назвал условия контракта, предложенного "Зенитом" Кузяеву
-
"Ростов" объявил о переходе Смирнова
-
"Локомотив" близок к подписанию сербского защитника
-
В Нидерландах девушке разрешили играть в мужской команде
-
Николич рассказал о трансферных планах "Локомотива"
-
УЕФА представил регламент матчей еврокубков в условиях коронавируса
-
"Химки" продлили контракты с двумя футболистами
-
Ловрен рассказал о своей первой тренировке в "Зените"
-
Выяснилось, сколько зрителей смогут посетить матч Суперкубка России "Зенит" - "Локомотив"
-
Капитан "Динамо" Шунин стал лучшим игроком сезона по версии болельщиков клуба
-
Суркис: "С 1996 года не было предложений о покупке "Динамо", но я готов их рассматривать"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18