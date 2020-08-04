Медведев: "Кузяев ведет переговоры с европейскими командами"

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Медведев: "Кузяев ведет переговоры с европейскими командами"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о будущем хавбека Далера Кузяева.

"Далер мечтает отправиться в Европу. Мы дали ему возможность сейчас искать контракт. Тем более он свободный агент. Он ведет переговоры с европейскими командами. Однако в России он желает играть только в "Зените", - сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что Кузяев может перебраться в "Бернли" или "Валенсию".

В минувшем сезоне Кузяев провел 28 матчей, забил один гол и отдал два ассиста.

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