Медведев: "Кузяев ведет переговоры с европейскими командами"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о будущем хавбека Далера Кузяева.
"Далер мечтает отправиться в Европу. Мы дали ему возможность сейчас искать контракт. Тем более он свободный агент. Он ведет переговоры с европейскими командами. Однако в России он желает играть только в "Зените", - сказал Медведев.
Ранее сообщалось, что Кузяев может перебраться в "Бернли" или "Валенсию".
В минувшем сезоне Кузяев провел 28 матчей, забил один гол и отдал два ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22