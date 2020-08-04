"Краснодар" хочет подписать возрастного вратаря

Голкипер Евгений Городов может вернуться в "Краснодар".

Как сообщает "Чемпионат", 34-летний вратарь, являющийся свободным агентом, уже прибыл в Краснодар для подписания контракта.

Городов выступал за "Краснодар" с 2011 по 2013 год. Последним клубом игрока был "Ахмат", в котором он выступал с 2013 года.

В минувшем сезоне Городов провел 28 матчей, в которых пропустил 40 голов.

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