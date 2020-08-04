Ферран Торрес прокомментировал переход в "Манчестер Сити"

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Ферран Торрес прокомментировал переход в "Манчестер Сити"

Вингер Ферран Торрес высказался о своем переходе в "Манчестер Сити".

"Я очень рад оказаться в "Сити". Каждый футболист хочет играть в атакующей команде, а "Манчестер Сити" - одна из самых атакующих команд в мировом футболе.

Гвардиола использует открытый, агрессивный стиль, который мне нравится. Хосеп - тренер, имеющий проверенный послужной список с прогрессом футболистов. Чтобы он наблюдал за моим развитием - это мечта.

За последние 10 лет клуб выиграл множество трофеев, и я надеюсь, что смогу сыграть свою роль в продолжении этого успеха", - приводит слова Торреса сайт клуба.

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