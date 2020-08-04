На "Матч ТВ" сменился креативный директор

На телеканале "Матч ТВ" сменился креативный директор.

Сообщается, что вместо Гавриила Гордеева пост занял продюсер и ведущий канала Сергей Акулинин.

Отмечается, что Гордеев теперь будет заниматься развитием телеканалов ТНТ и ТНТ-4.

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