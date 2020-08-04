Месси стал лучшим футболистом минувшего сезона Примеры по шести показателям

Капитан "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком минувшего сезона Примеры.

33-летний аргентинец стал лучшим футболистом чемпионата по шести показателям: лучший бомбардир (25 голов), лучший ассистент (21), создал больше всего моментов (89), лидер по успешным обводкам (182), по голам со штрафных (5), по сделанным хет-трикам (3).

Напомним, что по итогам сезона каталонцы финишировали в чемпионате на втором месте.

Месси является воспитанником "Барсы" и всю свою карьеру выступает за клуб.

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