Месси стал лучшим футболистом минувшего сезона Примеры по шести показателям

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Месси стал лучшим футболистом минувшего сезона Примеры по шести показателям

Капитан "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком минувшего сезона Примеры.

33-летний аргентинец стал лучшим футболистом чемпионата по шести показателям: лучший бомбардир (25 голов), лучший ассистент (21), создал больше всего моментов (89), лидер по успешным обводкам (182), по голам со штрафных (5), по сделанным хет-трикам (3).

Напомним, что по итогам сезона каталонцы финишировали в чемпионате на втором месте.

Месси является воспитанником "Барсы" и всю свою карьеру выступает за клуб.

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