"Фулхэм" вернулся в АПЛ

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"Фулхэм" вернулся в АПЛ

В финале плей-офф за выход в АПЛ "Фулхэм" одержал победу над "Брентфордом".

Последний раз "Фулхэм" выступал в АПЛ в сезоне 2018/19. Тогда клуб финишировал на 19-м месте.

"Брентфорд" - "Фулхэм" 1:2

Голы: Брайен, 105 - 0:1, Брайен, 117 - 0:2, Дальсгор, 120 - 1:2

"Брентфорд": Райя, Янссон, Пиннок, Генри (Фосу, 105), Дальсгор, Мбемо (Маркондес, 61), Нергор, Бенрахма, Дасилва (Канос, 83), Уоткинс, Йенсен (Дервишоглу, 105).

"Фулхэм": Родак, Брайен, Одои (Кристи, 110), Рим, Хектор, Кебано (Кнокерт, 81), Кэрни, Рид, Онома (Ле Маршан, 110), Рид (Митрович, 90), Камара (Кавалейру, 105).

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