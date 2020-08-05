"Манчестер Юнайтед" угрожает выйти из переговоров по Санчо

У "Манчестер Юнайтед" возникли трудности с трансфером вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

По сведениям The Telegraph, "красные дьяволы" грозятся выйти из переговоров, если "Боруссия" не снизит цену на футболиста. Напомним, что "шмели" требуют за своего игрока 120 миллионов.

Также отмечается, что "МЮ" пока не удалось согласовать с Санчо условия контракта. Если в ближайшее время переговоры не продвинутся, то "МЮ" переключиться на других кандидатов.

В этом сезоне на счету Санчо 20 голов и 19 ассистов в 44 матчах.

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