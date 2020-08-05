"Манчестер Юнайтед" угрожает выйти из переговоров по Санчо

Теги манчестер юнайтедборуссия дортмундджейдон санчотрансферы

"Манчестер Юнайтед" угрожает выйти из переговоров по Санчо

У "Манчестер Юнайтед" возникли трудности с трансфером вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

По сведениям The Telegraph, "красные дьяволы" грозятся выйти из переговоров, если "Боруссия" не снизит цену на футболиста. Напомним, что "шмели" требуют за своего игрока 120 миллионов.

Также отмечается, что "МЮ" пока не удалось согласовать с Санчо условия контракта. Если в ближайшее время переговоры не продвинутся, то "МЮ" переключиться на других кандидатов.

В этом сезоне на счету Санчо 20 голов и 19 ассистов в 44 матчах.

Читайте также: Санчо согласовал контракт с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 4 августа

Главные новости дня: 4 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов