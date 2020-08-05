"Манчестер Юнайтед" угрожает выйти из переговоров по Санчо
У "Манчестер Юнайтед" возникли трудности с трансфером вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.
По сведениям The Telegraph, "красные дьяволы" грозятся выйти из переговоров, если "Боруссия" не снизит цену на футболиста. Напомним, что "шмели" требуют за своего игрока 120 миллионов.
Также отмечается, что "МЮ" пока не удалось согласовать с Санчо условия контракта. Если в ближайшее время переговоры не продвинутся, то "МЮ" переключиться на других кандидатов.
В этом сезоне на счету Санчо 20 голов и 19 ассистов в 44 матчах.
Читайте также: Санчо согласовал контракт с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18