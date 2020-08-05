"Милан" сделал предложение Ибрагимовичу о продлении контракта
"Милан" не намерен расставаться с форвардом Златаном Ибрагимовичем.
Как сообщает Calciomercato, "россонери" предлагает 38-летнему шведу новое соглашение, по которому он будет получать 7 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что новый контракт будет рассчитан на один год, однако в случае выхода клуба в Лигу Чемпионов, договор будет автоматически продлен еще на год.
Ибрагимович вернулся в "Милан" в январе этого года. За это время он провел 20 игр, в которых забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.
Читайте также: Ибрагимович стал автором уникального достижения. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 4 августа
-
"Милан" сделал предложение Ибрагимовичу о продлении контракта
-
"Ливерпуль" нацелился на вингера "Уотфорда"
-
"Манчестер Юнайтед" угрожает выйти из переговоров по Санчо
-
"Брентфорд" установил антирекорд Англии
-
Экс-игрок "Спартака" может перебраться в "Бешикташ"
-
"Фулхэм" вернулся в АПЛ
-
Каземиро оценил игру Бэйла в этом сезоне
-
Месси стал лучшим футболистом минувшего сезона Примеры по шести показателям
-
На "Матч ТВ" сменился креативный директор
-
Кавани близок к переходу в "Бенфику"
-
Ферран Торрес прокомментировал переход в "Манчестер Сити"
-
"Краснодар" хочет подписать возрастного вратаря
-
Медведев: "Кузяев ведет переговоры с европейскими командами"
-
Клопп заключил договор с adidas
-
"Манчестер Сити" подписал Феррана Торреса
-
Журналист Короткин назвал условия контракта, предложенного "Зенитом" Кузяеву
-
"Ростов" объявил о переходе Смирнова
-
"Локомотив" близок к подписанию сербского защитника
-
В Нидерландах девушке разрешили играть в мужской команде
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17