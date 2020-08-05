"Милан" сделал предложение Ибрагимовичу о продлении контракта

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"Милан" сделал предложение Ибрагимовичу о продлении контракта

"Милан" не намерен расставаться с форвардом Златаном Ибрагимовичем.

Как сообщает Calciomercato, "россонери" предлагает 38-летнему шведу новое соглашение, по которому он будет получать 7 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что новый контракт будет рассчитан на один год, однако в случае выхода клуба в Лигу Чемпионов, договор будет автоматически продлен еще на год.

Ибрагимович вернулся в "Милан" в январе этого года. За это время он провел 20 игр, в которых забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

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