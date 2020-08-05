"Лестер" хочет арендовать Тринкау у "Барселоны" с обязательством выкупа
"Лестер" намерен заполучить вингера "Барселоны" Франсишку Тринкау.
Как сообщает The Guardian, английский клуб хочет арендовать футболиста на два сезона с обязательством выкупа за 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что "Барса" взяла курс на омоложение состава, поэтому не будет продавать 20-летнего португальца. Однако некоторые источники полагают, что каталонцы могут передумать, так как нуждаются в финансовых средствах из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
"Барселона" приобрела Тринкау минувшей зимой за 31 миллион евро и до конца сезона оставила в "Браге".
Тринкау принял участие в 36 матчах, в которых забил 9 голов и отдал 7 ассистов.
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|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18