"Лестер" хочет арендовать Тринкау у "Барселоны" с обязательством выкупа

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"Лестер" хочет арендовать Тринкау у "Барселоны" с обязательством выкупа

"Лестер" намерен заполучить вингера "Барселоны" Франсишку Тринкау.

Как сообщает The Guardian, английский клуб хочет арендовать футболиста на два сезона с обязательством выкупа за 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Барса" взяла курс на омоложение состава, поэтому не будет продавать 20-летнего португальца. Однако некоторые источники полагают, что каталонцы могут передумать, так как нуждаются в финансовых средствах из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Барселона" приобрела Тринкау минувшей зимой за 31 миллион евро и до конца сезона оставила в "Браге".

Тринкау принял участие в 36 матчах, в которых забил 9 голов и отдал 7 ассистов.

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