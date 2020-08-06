Рэпер Птаха рассказал, как спровоцировали Кокорина и Мамаева в 2018 году

Рэпер Давид Нуриев, более известный как Птаха, поделился информацией о драке с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева в 2018 году.

Напомним, что тогда футболисты избили двух человек в центре Москвы, за что 11 месяцев провели в заключении, выйдя по УДО.

"Я знаю, как моя подруга Катя Бобкова рвала за них задницу, заступалась за них и как в конце Мамаев и Кокорин себя повели. Катя Бобкова - это моя подруга. Я все знаю об этой истории. Водитель спровоцировал их, сказав: "Эй! Петухи! Вы плохо играете!" За что они его избили. Он подал на них в суд. И история с мужчиной азиатской внешности, который сидел в кафе. Он начал им хамить, они хамили в ответ. В конце концов они (Кокорин и Мамаев) переборщили с этим стулом. Я понять не могу, что депутат делал в шесть утра в том месте, где в основном все тусуются после пьянок.

Я не пытаюсь их оправдать. Я просто говорю о Кате, которая старалась объяснить всем, заступалась за них. На нее нападали СМИ, люди. В итоге она еще и в окно выпала непонятным методом, когда она проходила свидетелем по этому делу. Когда их выпустили, даже не позвонили ей и спасибо не сказали. А я ей говорил, что так и будет, хотя она убеждала меня в обратном", - заявил Птаха.

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