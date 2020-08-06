"Ювентус" отказался от трансфера Погба
"Ювентус" передумал покупать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Как сообщает Tuttomercatoweb, туринцы хотели пригласить на пост тренера Зинедина Зидана и приобрести для него футболиста. Однако французский специалист принял решение остаться в "Реале", поэтому в клубе отказались от идеи трансфера.
Отмечается, что теперь "Ювентус" переключится на полузащитника "Челси" Жоржиньо.
Ранее сообщалось, что наставник "Юве" Маурицио Сарри может покинуть клуб, если не выиграет Лигу Чемпионов.
Читайте также: "Манчестер Юнайтед" предложил Погба 17 миллионов евро в год. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Терентьев опубликовал отрицательный тест на коронавирус
-
"Химки" интересуются защитником "Локомотива"
-
В РПЛ отказались от переносов матчей из-за коронавируса
-
Газизов: "В "Спартаке" будут два спортивных директора"
-
"Барселона" объявила о трансфере 19-летнего бразильца
-
Клубы АПЛ выступили против пяти замен в следующем сезоне
-
Клубы РПЛ проголосовали за ограничение числа аренд. Против было пять клубов
-
"Краснодар" отклонил предложение "Спортинга" по Вандерсону
-
"Ювентус" отказался от трансфера Погба
-
"Зенит" опровергает информацию о коронавирусе в команде
-
Райкович и Лисакович прошли медобследование в "Локомотиве"
-
"Манчестер Сити" рассчитывает, что Агуэро останется в клубе еще на один сезон
-
Малком сделал заявление о своем будущем в "Зените"
-
Игнашевич высмеял бывших футболистов, работающих на телевидении
-
1
Дембеле вернулся в общую группу "Барселоны" перед матчем с "Наполи"
-
1
ЦСКА подписал контракт с букмекерской компанией
-
1
В "Зените" выявили семь сомнительных тестов на коронавирус
-
Кашшаи: "Не можем обещать, что в следующем сезоне не будет ошибок"
-
Рэпер Птаха рассказал, как спровоцировали Кокорина и Мамаева в 2018 году
-
Ананидзе прокомментировал свой переход в "Ротор"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17