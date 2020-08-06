"Ювентус" отказался от трансфера Погба

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"Ювентус" отказался от трансфера Погба

"Ювентус" передумал покупать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Как сообщает Tuttomercatoweb, туринцы хотели пригласить на пост тренера Зинедина Зидана и приобрести для него футболиста. Однако французский специалист принял решение остаться в "Реале", поэтому в клубе отказались от идеи трансфера.

Отмечается, что теперь "Ювентус" переключится на полузащитника "Челси" Жоржиньо.

Ранее сообщалось, что наставник "Юве" Маурицио Сарри может покинуть клуб, если не выиграет Лигу Чемпионов.

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