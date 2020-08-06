Газизов: "В "Спартаке" будут два спортивных директора"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о грядущих изменениях в структуре клуба.

"У нас теперь будет два спортивных директора. Один будет отвечать за основную команду, второй - за молодежную. Мы рассматриваем кандидатов. Пока я исполняю все. Скоро у меня будут помощники", - заявил Газизов.

Напомним, что Газизов занял свой пост в июле этого года. В минувшем сезоне РПЛ "Спартак" занял седьмое место.

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