"Зенит" выиграл 5-й Суперкубок в истории, больше только у ЦСКА

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"Зенит" выиграл 5-й Суперкубок в истории, больше только у ЦСКА

"Зенит" одержал победу над "Локомотивом" (2:1) и завоевал Суперкубок России.

Питерский клуб выиграл этот трофей в пятый раз. Ранее "Зенит" брал Суперкубок в 2008, 2011, 2015 и 2016 годах.

Отметим, что по числу выигранных Суперкубков "Зенит" уступает только ЦСКА, на счету которого 7 побед.

Напомним, что в минувшем сезоне "Зенит" также выиграл РПЛ и Кубок России.

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"Зенит" обыграл "Локомотив" и завоевал Суперкубок России

"Зенит" обыграл "Локомотив" и завоевал Суперкубок России

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Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
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13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
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