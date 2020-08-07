"Зенит" выиграл 5-й Суперкубок в истории, больше только у ЦСКА

"Зенит" одержал победу над "Локомотивом" (2:1) и завоевал Суперкубок России.

Питерский клуб выиграл этот трофей в пятый раз. Ранее "Зенит" брал Суперкубок в 2008, 2011, 2015 и 2016 годах.

Отметим, что по числу выигранных Суперкубков "Зенит" уступает только ЦСКА, на счету которого 7 побед.

Напомним, что в минувшем сезоне "Зенит" также выиграл РПЛ и Кубок России.

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