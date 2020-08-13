ПСЖ теряет Кейлора Наваса
Вратарь ПСЖ Кейлор Навас травмировался в игре 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Аталанты" (2:1).
33-летний голкипер получил мышечное повреждение, из-за чего покинул поле на 79-й минуте матча. Его сменил Серхио Рико.
Участие Наваса в полуфинале ЛЧ пока находится под вопросом. Соперником ПСЖ станет победитель пары "РБ Лейпциг" - "Атлетико".
В этом сезоне Навас провел 34 матча, в которых пропустил 25 голов.
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