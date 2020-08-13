В Беларуси задержали футболиста БАТЭ
Белорусские правоохранительные органы задержали форварда БАТЭ Антона Сароку.
По сведениям Tribuna.com, точная причина задержания футболиста пока неизвестна, однако, скорее всего, это связано с массовыми протестами после президентских выборов в стране.
Отметим, что ранее также были задержаны хоккеист Илья Литвинов и боец ММА Алексей Кудин.
В текущем сезоне Сарока принял участие в пяти матчах и забил два гола.
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|Белшина
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|43
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|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
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|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18