В Беларуси задержали футболиста БАТЭ

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В Беларуси задержали футболиста БАТЭ

Белорусские правоохранительные органы задержали форварда БАТЭ Антона Сароку.

По сведениям Tribuna.com, точная причина задержания футболиста пока неизвестна, однако, скорее всего, это связано с массовыми протестами после президентских выборов в стране.

Отметим, что ранее также были задержаны хоккеист Илья Литвинов и боец ММА Алексей Кудин.

В текущем сезоне Сарока принял участие в пяти матчах и забил два гола.

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