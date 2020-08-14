Умтити заразился коронавирусом

Еще один футболист "Барселоны" заразился коронавирусом.

Как сообщает сайт клуба, заболевание было обнаружено у защитника Самюэля Умтити. Француз находится на самоизоляции, болезнь протекает бессимптомно.

Напомним, что ранее положительный тест сдал другой защитник каталонцев Жан-Клер Тодибо.

Сегодня, 14 августа, в 22:00 (мск) "Барса" встретится с "Баварией" в рамках 1/4 финала ЛЧ.

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