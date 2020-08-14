"Барселона" впервые в истории пропустила 4 гола за тайм в Лиге Чемпионов

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"Барселона" впервые в истории пропустила 4 гола за тайм в Лиге Чемпионов

"Бавария" в первом тайме матча с "Барселоной" забила четыре гола (4:1).

Как сообщает Opta Sports, каталонцы впервые в своей истории пропустили четыре гола за тайм в матче Лиги Чемпионов.

Кроме того, "Барса" впервые в текущем розыгрыше ЛЧ пропустила четыре гола. До этого "Барса" пропускала 4 мяча в мае 2019 года в игре против "Ливерпуля" (4:0).

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Во втором тоже 4 ... Хе-хе ...

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lesnovsky

Пеналду это не утешит... Хох..

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Пеналду следит за результатами Баварии?Он сейчас отдыхвает на яхте с Джорджиной , так что ... ))

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