"Барселона" впервые в истории пропустила 4 гола за тайм в Лиге Чемпионов

"Бавария" в первом тайме матча с "Барселоной" забила четыре гола (4:1).

Как сообщает Opta Sports, каталонцы впервые в своей истории пропустили четыре гола за тайм в матче Лиги Чемпионов.

Кроме того, "Барса" впервые в текущем розыгрыше ЛЧ пропустила четыре гола. До этого "Барса" пропускала 4 мяча в мае 2019 года в игре против "Ливерпуля" (4:0).

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