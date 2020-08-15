"Бавария" установила личный рекорд результативности в сезоне Лиги Чемпионов

"Бавария" разгромила "Барселону" в четвертьфинале Лиги Чемпионов (8:2).

Как сообщает Opta, мюнхенский клуб установил личный рекорд результативности за один сезон ЛЧ. В текущем розыгрыше турнира "Бавария" забила 39 голов.

Отметим, что в полуфинале ЛЧ "Бавария" встретится с победителем пары "Манчестер Сити" - "Лион".

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