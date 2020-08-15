"Барселона" может уволить Абидаля. Он защищает Сетьена после разгрома от "Баварии"

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"Барселона" может уволить Абидаля. Он защищает Сетьена после разгрома от "Баварии"

Будущее спортивного директора "Барселоны" Эрика Абидаля в клубе находится под вопросом.

По сведениям Diario Sport, руководство каталонцев задумалось над увольнением Абидаля. Отмечается, что француз продолжает поддерживать кандидатуру тренера команды Кике Сетьена даже после унизительного разгрома от "Баварии" (2:8).

Ранее сообщалось, что "Барса" уволит Сетьена, который возглавил клуб в январе этого года.

Напомним, что в Примере "Барса" финишировала на втором месте и завершила сезон без трофеев.

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