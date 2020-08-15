Малком: "С друзьями из "Барселоны" не общался. Сейчас не лучшее время"

Теги зенит санкт-петербургмалкомбарселонабавария мюнхен

Малком: "С друзьями из "Барселоны" не общался. Сейчас не лучшее время"

Нападающий "Зенита" Малком ответил на вопрос о вылете "Барселоны" из Лиги Чемпионов от "Баварии" (2:8).

"С друзьями из "Барселоны" не разговаривал. Сейчас не лучшее время для этого. Я концентрировался на нашем матче с "Ростовом", - сказал Малком.

Напомним, что "Зенит" обыграл "Ростов" со счетом 2:0, а Малком признан лучшим игроком матча.

Читайте также: Мостовой: "К Месси нужно относиться с уважением, он 15 лет тянул на себе "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Лион" сенсационно выбил "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов

"Лион" сенсационно выбил "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов