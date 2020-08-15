Малком: "С друзьями из "Барселоны" не общался. Сейчас не лучшее время"
Нападающий "Зенита" Малком ответил на вопрос о вылете "Барселоны" из Лиги Чемпионов от "Баварии" (2:8).
"С друзьями из "Барселоны" не разговаривал. Сейчас не лучшее время для этого. Я концентрировался на нашем матче с "Ростовом", - сказал Малком.
Напомним, что "Зенит" обыграл "Ростов" со счетом 2:0, а Малком признан лучшим игроком матча.
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|22
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