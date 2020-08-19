"Зенит" получил премию фэйр-плей по итогам прошлого сезона РПЛ

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"Зенит" получил премию фэйр-плей по итогам прошлого сезона РПЛ

"Зенит" получил премию фэйр-плей по итогам прошлого сезона РПЛ.

Церемония награждения проходила перед игрой 3-го тура РПЛ против ЦСКА. Отмечается, что награду принимал нападающий питерцев Артем Дзюба.

Обладатель приза определяется по таким параметрам: количество желтых и красных карточек, зрелищность игры, уважение к сопернику и арбитрам, поведение представителей команд и фанатов. Целью премии является продвижение идей и принципов честной игры.

Напомним, что в прошлом сезоне "Зенит" выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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