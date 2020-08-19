"Зенит" получил премию фэйр-плей по итогам прошлого сезона РПЛ
"Зенит" получил премию фэйр-плей по итогам прошлого сезона РПЛ.
Церемония награждения проходила перед игрой 3-го тура РПЛ против ЦСКА. Отмечается, что награду принимал нападающий питерцев Артем Дзюба.
Обладатель приза определяется по таким параметрам: количество желтых и красных карточек, зрелищность игры, уважение к сопернику и арбитрам, поведение представителей команд и фанатов. Целью премии является продвижение идей и принципов честной игры.
Напомним, что в прошлом сезоне "Зенит" выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22