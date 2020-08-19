Хавбек "Краснодара" попал в расширенную заявку сборной Нидерландов на матчи Лиги Наций

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Хавбек "Краснодара" попал в расширенную заявку сборной Нидерландов на матчи Лиги Наций

Сборная Нидерландов определилась с расширенной заявкой на ближайшие игры Лиги Наций.

Отметим, что в заявку попал хавбек "Краснодара" Тонни Вильена.

Вратари: Бизо (АЗ), Силлессен ("Валенсия"), Крул ("Норвич"), Зут (ПСВ)

Защитники: Аке ("Манчестер Сити"), Блинд ("Аякс"), ван Дейк ("Ливерпуль"), Дюмфрис (ПСВ), Хатебур ("Аталанта"), Схюрс ("Аякс"), Тете ("Аякс"), Велтман ("Брайтон"), де Врей ("Интер"), Вейндал (АЗ)

Полузащитники: ван де Бек ("Аякс"), Фер ("Фейеноорд"), Френки де Йонг ("Барселона"), Коопмейнерс (АЗ), Прёппер ("Брайтон"), де Рон ("Аталанта"), Стротман ("Марсель"), Вильена ("Краснодар"), Вейналдум ("Ливерпуль")

Нападающие: Бабел ("Галатасарай"), Бергвейн ("Тоттенхэм"), Боадю (АЗ), Ихаттарен (ПСВ), Люк де Йонг ("Севилья"), Депай ("Лион"), Промес ("Аякс"), Стенгс (АЗ), Вегорст ("Вольфсбург").

4 сентября сборная Нидерландов сыграет с Польшей, а 7 сентября - с Италией.

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