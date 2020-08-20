"Бавария" возглавила клубный рейтинг УЕФА

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"Бавария" возглавила клубный рейтинг УЕФА

"Бавария" возглавила клубный рейтинг УЕФА.

Мюнхенский клуб благодаря выходу в финал Лиги Чемпионов набрал 134 балла и сравнялся с "Реалом", но из-за того, что в сезоне 2019/20 "Бавария" заработала 34 балла против 17 у "Реала", именно немецкая команда возглавила рейтинг.

В топ-10 также находятся "Барселона" (128), "Атлетико" (127), "Ювентус" (117), "Манчестер Сити" (116), ПСЖ (113), "Севилья" (100), "Манчестер Юнайтед" (100) и "Ливерпуль" (99).

Напомним, что вчера "Бавария" обыграла "Лион" (3:0) в полуфинале ЛЧ. В финале им будет противостоять ПСЖ.

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Комментарии

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lesnovsky

Пеналду опять в жопе... Это хорошо...

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