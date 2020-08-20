"Бавария" возглавила клубный рейтинг УЕФА
"Бавария" возглавила клубный рейтинг УЕФА.
Мюнхенский клуб благодаря выходу в финал Лиги Чемпионов набрал 134 балла и сравнялся с "Реалом", но из-за того, что в сезоне 2019/20 "Бавария" заработала 34 балла против 17 у "Реала", именно немецкая команда возглавила рейтинг.
В топ-10 также находятся "Барселона" (128), "Атлетико" (127), "Ювентус" (117), "Манчестер Сити" (116), ПСЖ (113), "Севилья" (100), "Манчестер Юнайтед" (100) и "Ливерпуль" (99).
Напомним, что вчера "Бавария" обыграла "Лион" (3:0) в полуфинале ЛЧ. В финале им будет противостоять ПСЖ.
Читайте также: "Лион" не прошел в финал Лиги Чемпионов, но показал ПСЖ, как можно сдержать "Баварию"! Теперь главный матч будет интересней. | http://soccernews.ru
главное
-
Месси прервал отпуск, чтобы встретиться с Куманом
-
Азмун установил рекорд "Зенита"
-
Куман попросил "Барселону" купить хавбека "Ливерпуля"
-
"Лион" не прошел в финал Лиги Чемпионов, но показал ПСЖ, как можно сдержать "Баварию"! Теперь главный матч будет интересней
-
"Ювентус" может подписать Луиса Суареса, но при одном условии
Лента новостей
-
Агент Роналду будет представлять интересы Фати
-
"Спартак" отреагировал на слухи о серьезности травмы Кокорина
-
Агент Рибейро оценил вероятность перехода Месси в ПСЖ
-
"Рома" по-прежнему интересуется Кокориным
-
3
У Бога обнаружили коронавирус
-
1
"Бавария" возглавила клубный рейтинг УЕФА
-
1
Куман назвал "Барселоне" главные трансферные цели на лето
-
Киевское "Динамо" совершило первый трансфер при Луческу
-
"Аталанта" вступила в борьбу за форварда киевского "Динамо"
-
"Атлетико" подписал хорватского вратаря
-
"Барселона" объявила о переходе молодого таланта
-
Яя Туре посоветовал "Манчестер Сити" уволить Гвардиолу
-
Эрик Абидаль высказался о своем уходе из "Барселоны"
-
"Валенсия" нацелилась на бразильца из "Манчестер Юнайтед"
-
Понтус Вернблум может вернуться в Россию
-
"Челси" может подписать легенду ПСЖ
-
Александр Алиев получил тренерскую лицензию
-
"Торино" договорился о переходе еще одного игрока "Милана"
-
Четыре игрока "Краснодара" попали в сборную 3 тура РПЛ от WhoScored
-
Нападающий "Наполи" заразился коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18