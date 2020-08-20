Пирло просит "Ювентус" подписать форварда "Ромы"

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Пирло просит "Ювентус" подписать форварда "Ромы"

Новый наставник "Ювентуса" Андреа Пирло намерен усилить атаку команды.

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, тренер желает видеть в команде нападающего "Ромы" Эдина Джеко.

Отмечается, что "Рома" не горит желанием расставаться с игроком, однако если 34-летний босниец захочет покинуть клуб, то они готовы рассмотреть предложения по его продаже.

Джеко выступает за "Рому" с 2015 года. В минувшем сезоне на его счету 19 голов и 12 ассистов в 43 матчах.

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