Пирло просит "Ювентус" подписать форварда "Ромы"
Новый наставник "Ювентуса" Андреа Пирло намерен усилить атаку команды.
Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, тренер желает видеть в команде нападающего "Ромы" Эдина Джеко.
Отмечается, что "Рома" не горит желанием расставаться с игроком, однако если 34-летний босниец захочет покинуть клуб, то они готовы рассмотреть предложения по его продаже.
Джеко выступает за "Рому" с 2015 года. В минувшем сезоне на его счету 19 голов и 12 ассистов в 43 матчах.
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|Рома
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|Наполи
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|Милан
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|8
|Хеллас Верона
|26
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|Парма
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|10
|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
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|Сампдория
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|Дженоа
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|18
|Лечче
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|25
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|СПАЛ
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