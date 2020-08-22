"Милан" нацелился на молодого таланта "Бенфики"

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"Милан" нацелился на молодого таланта "Бенфики"

Хавбек "Бенфики" Флорентину попал в сферу интересов "Милана".

По сведениям Calciomercato, португальский клуб не хочет расставаться с 21-летним португальцем, поэтому запросил за него 30 миллионов евро. Отмечается, что на игрока также претендует "Фулхэм".

Контракт Флорентину с клубом рассчитан до 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Флорентину одна голевая передача в 18 играх.

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