Лукаку отказался от серебряной медали Лиги Европы
Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку решил отказаться от серебряной медали Лиги Европы.
Напомним, что в финале турнира "Интер" проиграл "Севилье" со счетом 2:3.
Бельгиец отметился забитым голом, однако победный гол "Севильи" был забит после того, как Лукаку переправил мяч в свои ворота.
В минувшем сезоне Лукаку провел 51 игру, в которых забил 34 гола и отдал 7 ассистов.
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