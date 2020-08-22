Лукаку отказался от серебряной медали Лиги Европы

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку решил отказаться от серебряной медали Лиги Европы.

Напомним, что в финале турнира "Интер" проиграл "Севилье" со счетом 2:3.

Бельгиец отметился забитым голом, однако победный гол "Севильи" был забит после того, как Лукаку переправил мяч в свои ворота.

В минувшем сезоне Лукаку провел 51 игру, в которых забил 34 гола и отдал 7 ассистов.

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