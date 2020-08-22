"Барселона" возобновила переговоры по Лаутаро Мартинесу

"Барселона" вновь попытается договориться о трансфере нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.

По сведениям Marca, каталонцы возобновили переговоры по игроку, которые были заморожены в начале июля. Напомним, что в течение двух недель в июле клаусула Мартинеса составляла 111 миллионов евро.

Отмечается, что альтернативным вариантом для "Барсы" является нападающий "Лиона" Мемфис Депай.

В минувшем сезоне на счету Лаутаро 21 гол и 9 ассистов в 49 матчах.

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