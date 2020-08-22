Роббен провел первый матч после возобновления карьеры
Голландский вингер Арьен Роббен принял участие в первой игре после возобновления сезона.
36-летний футболист появился в стартовом составе "Гронингена" в товарищеском матче против "Алмер Сити". Роббен сыграл 30 минут, после чего был заменен.
К моменту ухода Роббена с поля "Гронинген" уступал со счетом 0:1. В итоге матч завершился вничью 1:1.
Напомним, что в конце июля Роббен объявил о возобновлении карьеры и подписал контракт с "Гронингеном" на один год.
Читайте также: Арьен Роббен будет получать зарплату в "Гронингене" только при одном условии. | http://soccernews.ru
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