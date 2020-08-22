Зинченко прокомментировал вылет "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко высказался о вылете команды из Лиги Чемпионов от "Лиона" (1:3).
"Лион" хотел пройти больше, чем мы. Это было видно с самого начала игры. На такой стадии в таких турнирах мастерство присутствует у любой команды. Поэтому на первый план выходит желание. Разумеется, индивидуальное мастерство отдельного футболиста - это одно, однако в целом на первый план выходят желание, характер. У "Лиона" было этого в тот вечер больше, чем у нас. Почему? Хороший вопрос.
Решение Гвардиолы играть в три защитника? Это провокационный вопрос. Я не могу об этом говорить.
Я до сих пор не могу отойти от случившегося. Гвардиола даже не зашел в раздевалку, не сказал ни слова после матча. Что говорить, если и так все понятно?! Обиднее всего за таких игроков, как Давид Силва и Клаудио Браво, для которых это был последний матч за "Сити". Хотелось бы выиграть этот турнир для них. Однако вот на такой ноте получилось уйти в отпуск, к сожалению. Но это футбол", - сказал Зинченко в интервью своей жене Владе Седан.
Читайте также: Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за вылет "Манчестер Сити" из ЛЧ от "Лиона". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Роналдо дал совет "Реалу", кого лучше подписать - Мбаппе или Неймара
-
"Лилль" сыграл вничью с "Ренном", "Анжер" переиграл "Дижон"
-
"Аякс" назвал "Барселоне" стоимость ван де Бека
-
Украинский клуб заработает на трансфере Карраскаля в ЦСКА
-
Зинченко прокомментировал вылет "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов
-
В сети выложили видео драки Магуайра в Греции
-
2
Флик - о финале с ПСЖ: "Мы намерены сыграть свой лучший матч"
-
1
Роббен провел первый матч после возобновления карьеры
-
1
ЦСКА уступил "Рубину", "Сочи" одолел "Ротор"
-
1
Арбитр Федотов: "Турбин просто убил "Краснодар" в игре с "Уралом"
-
1
"Десна" и "Александрия" добыли уверенные победы в матчах УПЛ
-
2
Сарри требует полной компенсации от "Ювентуса"
-
2
Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за вылет "Манчестер Сити" из ЛЧ от "Лиона"
-
1
"Реал" вышел в финал Юношеской Лиги УЕФА
-
1
Конте попросит руководство "Интера" усилить состав
-
Бикфалви сымитировал секс с сотрудником "Урала" после победы над "Краснодаром"
-
"Химки" готовы уволить Гунько с поста тренера команды
-
1
В борьбу за Месси включился еще один клуб
-
"Зенит" не испытал проблем в матче с "Тамбовом"
-
3
"Барселона" возобновила переговоры по Лаутаро Мартинесу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18