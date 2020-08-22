Зинченко прокомментировал вылет "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко высказался о вылете команды из Лиги Чемпионов от "Лиона" (1:3).

"Лион" хотел пройти больше, чем мы. Это было видно с самого начала игры. На такой стадии в таких турнирах мастерство присутствует у любой команды. Поэтому на первый план выходит желание. Разумеется, индивидуальное мастерство отдельного футболиста - это одно, однако в целом на первый план выходят желание, характер. У "Лиона" было этого в тот вечер больше, чем у нас. Почему? Хороший вопрос.

Решение Гвардиолы играть в три защитника? Это провокационный вопрос. Я не могу об этом говорить.

Я до сих пор не могу отойти от случившегося. Гвардиола даже не зашел в раздевалку, не сказал ни слова после матча. Что говорить, если и так все понятно?! Обиднее всего за таких игроков, как Давид Силва и Клаудио Браво, для которых это был последний матч за "Сити". Хотелось бы выиграть этот турнир для них. Однако вот на такой ноте получилось уйти в отпуск, к сожалению. Но это футбол", - сказал Зинченко в интервью своей жене Владе Седан.

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