Тухель назвал преимущество "Баварии" над ПСЖ
Наставник ПСЖ Томас Тухель высказался о предстоящем финале Лиги Чемпионов против "Баварии".
"Бавария" набрала уникальный ход. В их составе сочетаются молодые, голодные до побед футболисты и опытные участники турнира. Я много беседую с Кейлором Навасом, а также с Неймаром и Анхелем Ди Марией, которые уже выигрывали в турнире.
"Бавария" имеет небольшое преимущество в том смысле, что она привыкла участвовать в финалах вроде этого. Однако подобное преимущество решающим не станет", - приводит слова Тухеля сайт УЕФА.
Напомним, что финал ЛЧ пройдет сегодня, 23 августа, в 22:00 (мск).
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