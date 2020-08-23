Тухель назвал преимущество "Баварии" над ПСЖ

Наставник ПСЖ Томас Тухель высказался о предстоящем финале Лиги Чемпионов против "Баварии".

"Бавария" набрала уникальный ход. В их составе сочетаются молодые, голодные до побед футболисты и опытные участники турнира. Я много беседую с Кейлором Навасом, а также с Неймаром и Анхелем Ди Марией, которые уже выигрывали в турнире.

"Бавария" имеет небольшое преимущество в том смысле, что она привыкла участвовать в финалах вроде этого. Однако подобное преимущество решающим не станет", - приводит слова Тухеля сайт УЕФА.

Напомним, что финал ЛЧ пройдет сегодня, 23 августа, в 22:00 (мск).

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