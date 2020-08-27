Газизов рассказал, когда ожидается дебют Кокорина за "Спартак"
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов поделился информацией о возвращении Александра Кокорина в строй.
"Мы все время ждем его на поле. Возможно, он сыграет против "Арсенала". Держу кулачки. Он уже бегает. Надеюсь, в игре с Тулой порадует фанатов", - заявил Газизов.
Напомним, что "Спартак" подписал Кокорина в качестве свободного агента и заключил с ним контракт на три года. Однако игрок не успел дебютировать за клуб из-за травмы икроножной мышцы.
Матч между "Спартаком" и "Арсеналом" состоится 29 августа в 18:00 (мск).
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|Арсенал Тула
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