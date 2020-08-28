"Милан" арендует хавбека "Реала" без права выкупа

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"Милан" арендует хавбека "Реала" без права выкупа

"Милан" договорился с "Реалом" об аренде хавбека Браима Диаса.

Как сообщает Marca, "россонери" арендует 21-летнего испанца до конца следующего сезона, однако в контракте не будет опции выкупа. "Милан" должен объявить о переходе игрока в ближайшие дни.

"Реал" приобрел Диаса в январе 2019 года за 17 миллионов евро. За это время он провел 21 игру, забил два гола и отдал три ассиста.

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