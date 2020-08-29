Футболисты "Реала" обсудили в WhatsApp возможный уход Месси из "Барселоны"
Футболисты "Реала" обсудили в личном чате в WhatsApp информацию о том, что Лионель Месси хочет покинуть "Барселону".
Как сообщает ESPN, 25 августа при появлении первых слухов игроки мадридского клуба недоверчиво отнеслись к этой информации.
Однако на следующий день, когда слухи продолжали расти, решение аргентинца повергло футболистов "Реала" в шок.
Напомним, что главным претендентом на Месси является "Манчестер Сити".
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|4
|Севилья
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|Реал Сосьедад
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|Вильярреал
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|Гранада
|19
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|Бетис
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|12
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|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
|18
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|Сельта Виго
|20
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|20
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|14