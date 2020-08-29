Футболисты "Реала" обсудили в WhatsApp возможный уход Месси из "Барселоны"

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Футболисты "Реала" обсудили в WhatsApp возможный уход Месси из "Барселоны"

Футболисты "Реала" обсудили в личном чате в WhatsApp информацию о том, что Лионель Месси хочет покинуть "Барселону".

Как сообщает ESPN, 25 августа при появлении первых слухов игроки мадридского клуба недоверчиво отнеслись к этой информации.

Однако на следующий день, когда слухи продолжали расти, решение аргентинца повергло футболистов "Реала" в шок.

Напомним, что главным претендентом на Месси является "Манчестер Сити".

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