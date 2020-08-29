Левандовски рассказал, кому бы он отдал "Золотой мяч"
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски высказался на тему "Золотого мяча".
"Кому бы отдал "Золотой мяч"? Себе. С "Баварией" мы выиграли все турниры. В Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге Чемпионов я стал лучшим бомбардиром. Понимаю, что давление на другого футболиста могло быть сильнее. Однако не любой ли футболист выиграл бы "Золотой мяч", добившись того, что я?
Реакция на отмену "Золотого мяча"? Я не думал об этом. Нас ждало много игр. У меня в приоритете была Лига Чемпионов. Ни о каких индивидуальных наградах я не думал", - приводит слова Левандовски Sportowe Fakty.
Читайте также: Петицию о вручении "Золотого мяча" в 2020 году поддержали более 150 тысяч человек. | http://soccernews.ru
главное
-
Журналист Егоров анонсировал переход Кузяева в испанский клуб
-
"Барселона" будет требовать за Месси отступные в размере 700 миллионов евро
-
"Локомотив" предложил Миранчуку улучшенный контракт, однако футболист склоняется к переходу в "Аталанту"
-
УЕФА не включил Роналду в символическую сборную минувшего сезона Лиги Чемпионов
-
ЦСКА объявил о трансфере Эджуке
Лента новостей
-
Левандовски рассказал, кому бы он отдал "Золотой мяч"
-
Конов: "Аталанта" закрыла сделку по Миранчуку"
-
Футболисты "Реала" обсудили в WhatsApp возможный уход Месси из "Барселоны"
-
"Тоттенхэм" отклонил первое предложение "Милана" по Орье
-
Карвахаль назвал самого сложного соперника в карьере
-
"Лион" уверенно разобрался с "Дижоном" в матче Лиги 1
-
Журналист Егоров анонсировал переход Кузяева в испанский клуб
-
2
Месси - Гвардиоле: "Следующие два "Золотых мяча" я смогу выиграть только с тобой"
-
"Боруссия" проиграла "Бохуму" в товарищеском матче
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на Регилона
-
"Тоттенхэм" близок к покупке 34-летнего защитника
-
"Ювентус" контактировал с отцом Месси
-
Ригони высказался об удалении Скопинцева
-
2
"Барселона" будет требовать за Месси отступные в размере 700 миллионов евро
-
"Милан" арендует хавбека "Реала" без права выкупа
-
"Локомотив" предложил Миранчуку улучшенный контракт, однако футболист склоняется к переходу в "Аталанту"
-
Журналист Романо раскрыл подробности перехода Коларова в "Интер"
-
2
Бартомеу намерен проигнорировать просьбу Месси об уходе из "Барселоны"
-
4
УЕФА не включил Роналду в символическую сборную минувшего сезона Лиги Чемпионов
-
"Тоттенхэм" разгромил "Рединг" в товарищеском матче
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20