Левандовски рассказал, кому бы он отдал "Золотой мяч"

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Левандовски рассказал, кому бы он отдал "Золотой мяч"

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски высказался на тему "Золотого мяча".

"Кому бы отдал "Золотой мяч"? Себе. С "Баварией" мы выиграли все турниры. В Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге Чемпионов я стал лучшим бомбардиром. Понимаю, что давление на другого футболиста могло быть сильнее. Однако не любой ли футболист выиграл бы "Золотой мяч", добившись того, что я?

Реакция на отмену "Золотого мяча"? Я не думал об этом. Нас ждало много игр. У меня в приоритете была Лига Чемпионов. Ни о каких индивидуальных наградах я не думал", - приводит слова Левандовски Sportowe Fakty.

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