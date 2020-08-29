Федун: "Очень приятно, что мы сегодня на первом месте"

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Федун: "Очень приятно, что мы сегодня на первом месте"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал победу над тульским "Арсеналом" (2:1).

"Очень приятно, что мы сегодня на первом месте. Давайте радоваться моменту.

Травма Тиля - просто какое-то несчастье. Очень обидно. Подвернул голеностоп", - сказал Федун покидая стадион.

Напомним, что "Спартак" опережает "Зенит" на два очка, однако у действующего чемпиона есть игра в запасе.

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