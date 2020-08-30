Куман хочет видеть Вейналдума в "Барселоне"

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Куман хочет видеть Вейналдума в "Барселоне"

Хавбек "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум входит в сферу интересов "Барселоны".

Как сообщает журналист Николо Скира, 29-летний голландец является приоритетной целью для нового наставника каталонцев Рональда Кумана, который знаком с футболистом по совместной работе в сборной Нидерландов.

Контракт Вейналдума с "Ливерпулем" истекает следующим летом. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету игрока 6 забитых голов в 47 играх.

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